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Президент провел совещание с участниками АНО «Россия — страна возможностей».

Президент России Владимир Путин назвал правду самым острым оружием против лжи и пропаганды. Об этом он заявил во время совещания с участниками АНО «Россия — страна возможностей».

В ходе заседания российский лидер обратился к военкору Кристель Нэан, которая заявила, что власти страны всегда говорят правду.

«Ну наверное, это самое острое оружие против лжи и пропитанной этой ложью пропаганды», — отметил президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Владимира Путина, работа в зоне проведения спецоперации — тяжелейшая и всегда связана с угрозой для жизни и здоровья.