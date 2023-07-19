«Умирает много людей»: чем грозит певице Славе перенесенный на ногах бронхит

Врач Авербах: запущенный бронхит может перерасти в пневмонию и другие опасные заболевания

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack; личный архив Льва Авербаха; 5-tv.ru

Знаменитость призналась, что не смогла выкроить время в плотном графике, чтобы полечиться как следует — в больнице.

Бронхит при ответственном подходе можно лечить дома, но в запущенном состоянии он грозит серьезными последствиями — вплоть до летального исхода. Об этом 5-tv.ru заявил генеральный директор частной скорой помощи Лев Авербах.

Так, певица Слава (Анастасия Сланевская) недавно рассказала, как ее мучил затяжной бронхит, однако, несмотря на тяжелое состояние, она сбежала из клиники и перенесла болезнь на ногах. Всему виной — плотный рабочий график знаменитости, не оставляющий ей времени даже на то, чтобы как следует полечиться.

По мнению Авербаха, теоретически бронхит можно лечить дома при регулярных визитах врача, лабораторной диагностике и лечебных мероприятиях. Среди них — инъекции, прием таблеток и другое.

«Все зависит от стадии, степени болезни, общего самочувствия и состояния. Если давление, пульс, частота дыхания приемлемы, и есть просто хрипы, то, может быть, и дома можно… Если врачи все-таки рекомендуют стационар, то, наверное, лучше их послушать, потому что там меньше рисков каких-то осложнений», — отметил эксперт.

Однако если бронхит не лечить вовсе, то последствия могут быть крайне тяжелыми, подчеркнул Авербах. Недуг, по его словам, может перейти в хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) — гораздо более серьезное заболевание.

Более того, могут развиться бронхиальная астма, осложнения в легких и дыхательной системе, пневмония — смертельно опасные для организма состояния.

«При пневмонии, например, можно умереть. Это третье или четвертое по смертности заболевание. На первых местах, условно говоря, травмы, инфаркты, онкология, а на четвертом — пневмония. От нее умирает очень много людей. Мы же помним, какие риски при пневмонии: и тромбообразование, и тромбоз, и всякие осложнения, которые могут приводить к длительному и серьезному лечению либо к смерти», — заключил Авербах.

Ранее 5-tv.ru писал, как тяга к сладкому могла усугубить рак головного мозга у умершей в 2015 году певицы Жанны Фриске.