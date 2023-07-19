«Превратил жизнь в ад»: что происходит между Гарри и Меган?

Фото: www.globallookpress.com / Courtesy of Prince Harry and Meg

Что случилось между герцогом и герцогиней Сассекскими?

Слухи о разрыве самой обсуждаемой в последнее время пары набирают обороты. За последние несколько дней СМИ писали о том, что принц Гарри и Меган Маркл уже даже не живут вместе. Однако инсайдеры сообщили изданию Page Six, что все это просто выдумки.

По словам источника, любые предположения о разрыве знаменитостей не соответствуют действительности.

«Это неправда, это буквально выдумка», — объяснил инсайдер.

До этого стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские приняли решение расстаться и разъехались на разные континенты. Более того, потеряв несколько важных контрактов, а особенно — контракт со Spotify, Меган и Гарри начали испытывать ужасные финансовые трудности и продали свой особняк в Монтесито. Затем — все-таки разъехались по разным континентам, но только для улучшения отношений.

«Время, проведенное в разлуке на разных континентах, надеюсь, поможет им найти то, что им нужно, чтобы двигаться дальше», — пояснил инсайдер.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему Меган и Гарри не добились успеха в Голливуде.