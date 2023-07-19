Научный прорыв: как диагностировать рак без вмешательства хирурга

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

В чем заключаются особенности данной процедуры?

В МГМУ имени Сеченова начали использовать новый метод обнаружения рака — «цифровую биопсию». Об этом сообщил руководитель Центра нейросетевых технологий Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета, доктор медицинских наук Евгений Сирота.

Способ позволяет производить анализ без операции для определения типа опухоли. Это позволяет ответить на вопрос о ее природе — доброкачественная она или злокачественная, передает издание Газета.ру.

Биопсия — это процедура, при которой у пациента берется образец ткани для последующего морфологического исследования. Однако этот анализ может быть травматичным и не всегда применяется.

Врачи долгое время искали способ определять тип опухоли по результатам рентгена, компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ). Специалистам Сеченовского университета удалось разработать метод «цифровой биопсии».

«Это метод, который извлекает большое количество разнообразных признаков из медицинских изображений с использованием специализированных алгоритмов. Рентгенологические или КТ-снимки состоят из черных и белых точек, которые имеют свою интенсивность», — рассказал врач.

Специалист отметил, что каждое изображение в 2D состоит из пикселей, а в 3D — из вокселей. Эти точки образуют узор, который можно сравнить с картой тела из расположения нервов и сосудов, а затем сделать выводы.

Основной вопрос, на который отвечает «цифровая биопсия», — это определение опухоли на изображении: доброкачественная она или злокачественная. Затем нейронная сеть определяет тип новообразования и указывает на его степень дифференцировки.

Существуют высокодифференцированные, умеренно дифференцированные, низкодифференцированные и недифференцированные опухоли. Высокодифференцированные почти не отличаются от нормальных клеток ткани и, следовательно, имеют меньший потенциал к злокачественному росту и менее опасны.

Низкодифференцированные и недифференцированные опухоли сильно отличаются от нормальных клеток и развиваются независимо. Это делает их самыми опасными формами раковой ткани, поэтому важно знать степень дифференцировки перед началом лечения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, может ли ИИ заменить врачей и лечить пациентов.