Есть одно условие: может ли начальник отозвать работника из отпуска

Юрист Русяев: отказ выйти из отпуска раньше срока не нарушает закон

Фото: www.globallookpress.com / Clara Margais

Какие тонкости сопровождают этот довольно неприятный процесс?

Начальник действительно имеет право досрочно отозвать сотрудника из отпуска, но есть одно условие. Об этом изданию NEWS.ru заявил юрист Илья Русяев.

Так, специалист заметил, что отзыв человека из отпуска регулируется статьей 125 Трудового кодекса. Сперва работодатель должен убедиться, что работник не относится к категории льготников.

«Важно: отозвать сотрудника из отпуска допустимо только с его письменного согласия. Если же сотрудник не согласен, то прерывать отпуск запрещено», — констатировал юрист.

Эксперт добавил, что отказ выйти из отпуска раньше положенного никак не нарушает трудовую дисциплину. И, соответственно, работодатель не может за это наказать.

В крайнем случае работнику можно направить письменное сообщение, в котором будет предложение прервать отпуск. Но взамен необходимо будет получить его согласие в таком же виде.

Устная договоренность никак не регулируется трудовым кодексом. Если сотрудник отдыхает далеко от места работы, то можно направить ему сообщение в мессенджере, по почте или же позвонить.

Но, как только он придет в организацию, то с него необходимо взять письменное согласие. Фиксация этой договоренности должна быть закреплена оформленным приказом.

Ранее 5-tv.ru писал, что июль и август — время отпусков, многие едут отдыхать с детьми. О чем в этом случае надо позаботиться заранее?