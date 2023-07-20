Ответный удар: реально ли мужчине получать алименты от бывшей жены

Юрист Кафырова: мужчина при проживании с детьми может получать алименты от бывшей жены

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

Юристы рассказали, в каких ситуациях экс-супруга обязана обеспечивать своего бывшего мужа.

После развода дети, как правило, остаются жить с матерью. По данным Росстата на первый квартал 2023 года, в России есть более 4,85 миллиона женщин, которые самостоятельно воспитывают детей без помощи мужчины.

В соответствии с семейным законодательством, бывший муж должен помогать в обеспечении наследников. В случае отказа экс-супруг может быть обязан выплачивать алименты.

Но реально ли мужчине взыскать деньги со своей бывшей жены? Ответ на этот вопрос изданию aif.ru дали юристы Александра Кафырова и Виолетта Кораблина.

Может ли мужчина получать алименты на содержание ребенка?

Кафырова отметила, что в нашем обществе распространено мнение, по которому алименты должны выплачиваться только мужчиной. Отец, как считается, обязан обеспечивать финансовое благополучие ребенка, даже если после развода он не живет с ним.

Однако все же существует возможность взыскания алиментов с женщины. Юрист отметила, что это реально только в случае, если ребенок живет с отцом.

Родители имеют право сами решить, с кем будут проживать дети, закрепив это в соглашении, которое может быть устным или заверенным у нотариуса. Последний вариант является предпочтительным, так как он может служить доказательством в случае возникновения конфликта.

Если мать и отец не могут достичь соглашения, решение о месте жительства ребенка принимается судом по заявлению заинтересованной стороны.

Когда мужчина может взыскать деньги с экс-жены?

Кораблина объяснила, что Семейный кодекс в статье 90 предусматривает ряд случаев, когда женщина должна обеспечивать мужчину:

если нуждающийся супруг заботится о общем ребенке-инвалиде;

в случае, если нуждающийся супруг является безработным. Такой статус он должен получить либо в браке, либо за год после развода;

бывший муж достиг пенсионного возраста в течение пяти лет после развода, при условии, что супруги прожили в браке долгое время.

Обязательство возлагается на бывшую супругу только по решению суда и лишь в случае, если она способна оказывать такую поддержку. Алименты могут включать расходы на оплату продуктов питания, лекарств, одежды, коммунальных услуг и других категорий, связанных с содержанием экс-супруга и общих детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как получить деньги на внебрачного ребенка.