Похитителя опознала знакомая: подробности операции по спасению девочки в Шахтах
Похитителя шестилетней девочки в Шахтах опознала его знакомая
Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; Telegram / КВУ новости Шахт / shahtyKVU
Полиция установила личность подозреваемого в похищении шестилетнего ребенка в Ростовской области.
Похитителя шестилетней девочки в городе Шахты Ростовской области задержали благодаря показаниям местной жительницы. Подробности операции по спасению ребенка выяснил 5-tv.ru.
Как оказалось, мужчину по кадрам из магазина, где он засветился вместе с девочкой, опознала его знакомая. Женщина указала адрес злоумышленника, где полиция и обнаружила ребенка.
Правоохранители уже установили личность подозреваемого в похищении девочки. Им оказался местный 42-летний житель, ранее судимый за грабеж, разбой, изнасилование и кражу.
О пропаже шестилетней жительницы города Шахты Ростовской области стало известно накануне. За помощью в полицию обратилась ее родственница, которая рассказала, что гуляла с девочкой во дворе, ненадолго отвлеклась, а после потеряла ее из поля зрения.
Очевидцы утверждали, что девочку увел незнакомец. В сети появились кадры, на которых предполагаемый похититель покупал в магазине ребенку сладости. Позднее сообщалось, что девочку обнаружили в квартире неизвестного.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль громкое дело о похищении девочки в Шахтах