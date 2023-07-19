Похитителя опознала знакомая: подробности операции по спасению девочки в Шахтах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; Telegram / КВУ новости Шахт / shahtyKVU

Полиция установила личность подозреваемого в похищении шестилетнего ребенка в Ростовской области.

Похитителя шестилетней девочки в городе Шахты Ростовской области задержали благодаря показаниям местной жительницы. Подробности операции по спасению ребенка выяснил 5-tv.ru.

Как оказалось, мужчину по кадрам из магазина, где он засветился вместе с девочкой, опознала его знакомая. Женщина указала адрес злоумышленника, где полиция и обнаружила ребенка.

Правоохранители уже установили личность подозреваемого в похищении девочки. Им оказался местный 42-летний житель, ранее судимый за грабеж, разбой, изнасилование и кражу.

О пропаже шестилетней жительницы города Шахты Ростовской области стало известно накануне. За помощью в полицию обратилась ее родственница, которая рассказала, что гуляла с девочкой во дворе, ненадолго отвлеклась, а после потеряла ее из поля зрения.

Очевидцы утверждали, что девочку увел незнакомец. В сети появились кадры, на которых предполагаемый похититель покупал в магазине ребенку сладости. Позднее сообщалось, что девочку обнаружили в квартире неизвестного.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль громкое дело о похищении девочки в Шахтах