Уже не то: Роналду отказался возвращаться в лиги из Европы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Zaitsev; 5-tv.ru

Контракт с «Аль-Насром» приносит ему по 200 миллионов долларов в год.

Криштиану Роналду больше не вернется в европейский футбол. По словам пятикратного обладателя «Золотых мячей», уровень игры в Европе значительно упал.

Ранее он со скандалом перешел из «Манчестер Юнайтед» в саудовскую команду «Аль-Наср». По мнению Роналду, футбол в Саудовской Аравии стремительно развивается, поэтому покидать клуб он не собирается.

Пока его контракт с «Аль-Наср» рассчитан на два года, ежегодно принося ему рекордные 200 миллионов долларов. Также футболист считает себя первооткрывателем лиги Саудовской Аравии — и теперь многие спортсмены, последовав его примеру, переходят в нее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что легенда ЦСКА Марио Фернандес перешел в «Зенит». Петербургский клуб оригинально сообщил об этом в соцсетях, используя песню Филиппа Киркорова про цвет настроения, совпадающий с цветами команды.