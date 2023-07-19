«Чудеса» из Азии: банду торговцев опасными таблетками накрыли в России

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Стоимость одной упаковки их продукции достигала 40 тысяч рублей.

Сотни коробок с таблетками, опасными для здоровья, нашли полицейские при обысках сразу по нескольким адресам в разных регионах России. Оперативники вышли на след банды, торговавшей незарегистрированными лекарствами из Восточной Азии.

Чудо-препараты, «спасающие сразу от всех болезней», продавали, рекламируя в интернете, соцсетях и мессенджерах, отправляя заказы через службы доставки. Эксперты, проверив препараты, обнаружили, что они не просто не качественные, а разрушают жизненно-важные органы.

При этом стоимость их одной упаковки достигала 40 тысяч рублей. Общий доход от криминального бизнеса превысил 30 миллионов.

Работали по этой схеме минимум шесть человек — они задержаны. Изъяты больше 500 упаковок медикаментов, а также банковские карты и документы.