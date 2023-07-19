Будет хуже? Чего ждать жителям Москвы на фоне бушующей непогоды

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Корреспондент «Известий» Хайдаров рассказал о непогоде в Москве

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Дожди почти непрерывно идут уже сутки, осадков выпало как за неделю.

В Москве — десятки поваленных деревьев и поврежденных автомобилей. Дожди почти непрерывно идут уже сутки, осадков выпало как за неделю.

Пробираться по улицам многим сейчас приходится по колено в воде. Для посетителей закрыт Московский зоопарк и все парки. Подробнее о последствиях непогоды и о том, чего ждать дальше, расскажет корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ приостановило свою работу из-за сильного дождя. Во время этого несколько человек находились в кабинах аттракциона, но они были высажены в штатном режиме.

18 июля после обеда в Москве начался сильный ливень с грозой. Он сопровождался сильными порывами ветра.

Более того, некоторые улицы столицы буквально оказались под водой. Согласно прогнозу Гидрометцентра, непогода продержится в Москве еще несколько дней.

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