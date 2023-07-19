Европейское фиаско: что показали итоги саммита ЕС и Латинской Америки

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Почему Брюссель столкнулся с очередным геополитическим провалом?

Провал европейской политики в латиноамериканском регионе обсуждает западная пресса на фоне завершившегося саммита лидеров стран в Брюсселе. Издание FT пишет, что итоговое заявление по результатам двухдневных переговоров так и не было подписано из-за того, что евродипломаты пытались навязать Латинской Америке свою позицию по Украине.

Более того, журналисты Bloomberg узнали, что ЕС и вовсе призвал Аргентину не вступать в БРИКС. Однако помешать расширению союза Западу вряд ли удастся: включение новых стран собираются обсуждать уже в августе, а в конечном итоге в БРИКС могут войти до 50 государств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что банк БРИКС имеет уже восемь членов. Сейчас Саудовская Аравия начала вести переговоры о присоединении к структуре в качестве девятого участника.

Отмечается, что членство королевства только укрепит связь всех участников проекта, который создан как альтернатива западным организациям по вопросу денежных и торговых отношений.