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Военный коснулся темы возможных поставок ВСУ истребителей F-16.

На Западе признали, что даже слабое контрнаступление ВСУ дорого обходится союзникам Украины. Глава Генштаба ВС США Марк Милли и руководитель Пентагона Ллойд Остин провели совместную пресс-конференцию по итогам очередного заседания созданной Западом многосторонней контактной группы.

Они отметили, что украинские солдаты платят огромную цену за попытки наступления на позиции российской армии. По их мнению, ВСУ сильно уступают России в техническом оснащении, и, несмотря на всю предоставляемую помощь, не смогут в ближайшее время изменить ситуацию.

«Десять F-16 стоят два миллиарда долларов. У русских есть сотни самолетов четвертого и пятого поколения. Если они попытаются сравняться с русскими один к одному или даже два к одному, то это большое количестве самолетов. Для этого потребуются годы на подготовку пилотов, годы на техническое обслуживание, годы на создание такой финансовой поддержки. Речь идет о гораздо большем количестве миллиардов долларов, чем уже было направлено Киеву», — констатировал Милли.

По данным издания Reuters, в ближайшее время США анонсируют отправку нового пакета военный помощи на сумму более одного миллиарда евро.

В него войдут системы ПВО, средства противодействия дронам, сами дроны и боеприпасы. А так ожидаемых киевским режимом F-16 там снова не оказалось.