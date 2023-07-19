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Что известно о новом повороте в личной жизни звезды?

Певица Слава (Анастасия Сланевская) призналась, что получила предложение руки и сердца от отца своей дочери Антонины — предпринимателя Анатолия Данилицкого. Она расставалась с ним в конце прошлого года после около 20 лет совместной жизни.

«Мы помирились с Анатолием, он сделал мне предложение в… 28-й раз. Не знаю, сколько их было. Но нам и так хорошо! Ну куда я от него денусь! Теперь все прекрасно, все по-прежнему, как и было. Тьфу-тьфу-тьфу!» — поделилась 43-летняя артистка в беседе с радиоведущей Аллой Довлатовой.

Звезда добавила, что возлюбленный порадовал ее дорогим подарком. Однако она не раскрыла, чем именно — ведь «сейчас такое время, что не стоит хвалиться».

Прошлой зимой Слава поделилась с поклонниками новостью о расставании с 71-летним Данилицким. С ним ее связывали около 20 лет жизни и общая 12-летняя дочь Антонина.

Точную причину расставания певица не назвала, но некоторые поклонники решили, что все дело в измене предпринимателя. Да и он сам публично признавал свою вину в разрыве, говоря, что у них накопились проблемы, которые они не смогли решить.

Тем не менее, бизнесмен давал понять, что хочет вернуть отношения и намерен добиваться прощения любимой. В апреле Данилицкий пришел на концерт артистки с большим букетом алых роз и поцеловал звезду в щеку, а затем вручил ей цветы.

Запечатленный на видео момент Слава опубликовала в своем блоге, однако написала при этом, что между ними «все сломано». Но уже в июне артистка сама призналась в нежных чувствах к бывшему возлюбленному. Она выложила в соцсети трогательный ролик с Данилицким, назвала его «Толюсей» и написала, что по-прежнему любит его.

Ранее 5-tv.ru писал, как к певице Славе на вечеринке в Лондоне приставал голливудский актер Орландо Блум.