«Забрал не вашу Полину»: новые подробности о перепутавшем внучку в детсаду дедушке из Петербурга

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Штукина; 5-tv.ru

Воспитателя, допустившего подмену детей, привлекут к дисциплинарной ответственности.

Курьезный случай в детском саду Петербурга — дедушка перепутал детей и забрал домой чужую внучку. Перепуганные родители, не обнаружив ребенка, тут же заявили в полицию.

Ориентировки оперативно разослали всем постам. Что было дальше — знает корреспондент «Известий» Полина Пятышева.

Пришел за своей внучкой, а забрал чужую — на этих кадрах пенсионер выводит с территории детского сада шестилетнюю Полину. Девочка не возражает, хоть и видит мужчину впервые.

«Одного дедушку она знает, второго даже не видела. <…> Моя Полина на радостях, что у нее появился дедушка, не появился, а приехал, естественно на радостях и ушла с ним», — говорит мать девочки Людмила Епифанова.

Так объясняет случившееся мать ребенка — именно она вызвала полицию, когда узнала, что ее дочка пропал из группы. Напуганные же воспитатели в это время звонили родителям другой девочки, тоже Полины.

«Дедушка забрал, скорее всего, не вашу Полину. Я растерялась, позвонила мужу. Муж говорит, я с ними разговаривал, говорит, что все в порядке, они дома, все хорошо. Я говорю — звони еще раз», — отметила мать другой Полины Анна Палаева.

Тут то и выяснилось — пенсионер в спешке перепутал девочек: отвез чужого ребенка к себе домой, где заботливо накормил ужином. Анна поясняет — у ее свекра плохое зрение, к тому же на днях малышке изменили прическу.

«Накануне мы ему сказали, что Поля так загорела, мы еще сходили в салон красоты, ее подстригли. Сделали ей челку, сделали каре после длинных волос. Ему накануне просто это все рассказали», — поделилась Палаева.

Через час обе Полины были дома — на этот раз, каждая у себя. Родители детей не имеют претензий друг к другу, а вот в детском саду было проведено внутреннее расследование — воспитателя, допустившего подмену детей, привлекут к дисциплинарной ответственности.

«Воспитатель привлечен к дисциплинарной ответственности. То, что сотрудники сада, работающего первый день в дежурном режиме, не были знакомы с родителями ребенка, не является смягчающим обстоятельством. С педагогами учреждения проведен дополнительный инструктаж по соблюдению мер безопасности пребывания воспитанников в дежурных группах», — сообщили в пресс-службе администрации Невского района.

Ситуация не только забавная, но и поучительная. Причем и для сотрудников садика, и для родителей.