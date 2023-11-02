По завещанию: Владимир Сычев и Лиза Моряк стали владельцами свадебного салона

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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В новой картине Тимур Батрутдинов впервые предстанет в роли отрицательного персонажа.

По сюжету бывший офицер ВДВ Владимир Мендин (Владимир Сычев) один воспитывает трех дочерей. Как вдруг по завещанию умершего боевого командира ему достается свадебный салон, которым заправляет внебрачная дочь генерала Лена Жукова (Лиза Моряк). Вдова же командира (Ольга Тумайкина) со своим новым бойфрендом (Тимур Батрутдинов) решила присвоить этот бизнес себе.

«Генерал, зная, что, когда он скончается, будут попытки отобрать у его дочери этот свадебный салон, вписывает в наследство моего героя Владимира. Чтобы и 50% салона было его, но чтобы он оберегал ее всячески и салон сохранил для дочери. Генерал при жизни был уверен в порядочности и знал, что Владимир честный и не подведет», — эксклюзивно поделился подробностями сюжета исполнитель главной роли Владимир Сычев с корреспондентом 5-tv.ru на съемках сериала «Мендельсон» для онлайн-кинотеатра PREMIER.

Как рассказывает актер, след военного прошлого его героя, безусловно, оставил отпечаток на жизни персонажа. Свои армейские замашки Владимир Мендин применяет в воспитании девочек и, конечно, перебарщивает. А что касается ухажера (Павел Комаров) своей старшей дочери (Полина Абрашкина), то к нему у него особо строгое отношение.

«Он понимает, что дочка уже в том возрасте, когда у нее появились ухажеры, на данном этапе один ухажер. И папа, ведь она для него все равно ребенок, всячески оберегает ее и не разрешает поздно приходить», — объясняет Владимир Сычев.

«Помимо того, что ты притираешься с противоположным полом, все равно потом начинается этап, когда притираешься с родителями, ты не знаешь, как себя вести. И тут происходит то же самое. Это разные поколения, он не понимает то, как мы живем, мы не понимаем то, как он живет. <…> Ты действительно искренне любишь дочь этих родителей, а они почему-то к тебе с осторожностью относятся. Я думаю, что это просто борьба поколений. Она всегда была, всегда есть, всегда будет. И в этом тоже есть свой шарм», — рассказал Павел Комаров.

Исполнительница роли вдовы генерала Ольга Тумайкина называет свою героиню одинокой женщиной, которая, не найдя счастья в личных взаимоотношениях, пытается его компенсировать за счет материального благополучия.

«Как для настоящей бизнес-леди, возможно, для нее не существует никаких критериев, которые в обычном мире принято называть порядочностью, избирательностью, какой-то личной чистоплотностью, великодушием, не жестокосердием. Моя героиня это все отвергает, потому что ничего личного, просто бизнес», — объясняет актриса.

Как рассказывает Ольга Тумайкина, ее героине Раисе предстоит снова разочароваться в отношениях и пересмотреть понимание такого чувства, как любовь. Тимур Батрутдинов, исполняющий роль любовника вдовы, называет своего персонажа альфонсом, который, используя Раису, хочет заполучить помещение свадебного салона и на его месте сделать стриптиз-клуб.

«Мой персонаж — охранник. Но есть одна вещь, которая не прописана в сценарии, которую мы держим в голове. Я бывший стриптизер, и именно поэтому я и стал любовником одной из главных героинь. Она скорее всего со мной познакомилась в стриптиз-клубе, и заодно решила: „А пускай он меня еще и охраняет“. И это вообще никак не прописано в сценарии, но, как говорится, зерно роли позволяет чувствовать», — поделился закулисьем комедийный актер.

Тимур Батрутдинов даже успел получить производственную травму на площадке. На съемках одной из сцен герой Владимира Сычева избил персонажа Батрутдинова, окуная головой в торт. Из-за отрицательных поступков героя, до которого добралась расплата, и самому Батрутдинову пришлось покинуть съемочную площадку покалеченным.

Лиза Моряк называет свою героиню Лену Жуковой успешной, деловой и уверенной в себе девушкой со внутренним стержнем. Как рассказала актриса, в свадебный бизнес Лена Жукова решила прийти из-за проблем в личной жизни: по сюжету ее жених сбежал прямо перед росписью.

«Она тем самым прикрывается, что может организовать это так, что ни один жених не сбежит. <…> Она в этом плане скрывает свою боль и тем самым прикрывается своим салоном», — поделилась Лиза Моряк.

Героиня Марины Федункив работает кондитером в свадебном салоне Лены Жуковой. В погоне найти достойного мужчину и выйти за него замуж, она даже обращается к картам таро. «С милым рай и в шалаше» — эта русская народная пословица полностью отражает жизненные принципы персонажа Федункив.

«Моя любимая героиня из народа. <…> Она разная. Она и мягкая, причем мягкой она становится, когда влюбляется, естественно это ей придает какой-то мягкости, женственности. А так она такая волевая женщина», — поделилась актриса.

Ранее 5-tv.ru писал, что потенциальные женихи дочерей Владимира Сычева будут проходить фейс-контроль.