«Стали глумиться»: в МИД ответили на реакцию Киева после теракта на Крымском мосту

Фото: Telegram / Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации / sledcom_press

В ведомстве отметили, что реакция на преступление ряда парламентариев Украины была циничной и чудовищной.

В МИД России осудили террористическую атаку Киева против Крымского моста, который является гражданским объектом. Заявление ведомства опубликовано на официальном сайте.

В МИД отметили, что реакция на преступление ряда парламентариев Украины была циничной и чудовищной.

«Они стали глумиться над людским горем, что позволяет сделать выводы об уровне нравственного и психического развития киевских политиков», — отмечается в заявлении.

Между тем добавляется, что все виновные будут привлечены к ответственности. Кроме того, если будет выявлено западное происхождение надводных беспилотных аппаратов, атаковавших Крымский мост, то это подтвердит их соучастие в террористической деятельности киевского режима.

«МИД России решительно осуждает террористическую атаку против Крымского моста, который является сугубо гражданским объектом. Рассчитываем, что международное сообщество и профильные многосторонние структуры проявят принципиальность и дадут надлежащую оценку очередному преступлению украинских властей», — добавили в МИД.

О чрезвычайном происшествии на Крымском мосту утром в понедельник, 17 июля, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, произошло повреждение в районе 145-й опоры, из-за чего движение по мосту полностью закрыли. Местных жителей и туристов попросили не приближаться к территории, где произошло ЧП.

Также известно, что в результате случившегося погибла семейная пара. Вместе с ними в машине находилась их дочь — она выжила, с ней работают психологи и медики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле знают о причинах террористического акта на Крымском мосту, а также о том, кто стоит за этими действиями.