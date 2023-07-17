Эрдоган заявил, что зерновая сделка вошла в историю

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Турецкий лидер прокомментировал решение об остановке выполнения черноморской инициативы.

Зерновая сделка, срок которой истекает 17 июля, вошла в историю. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отметив, что инициатива препятствовала продовольственному кризису.

По его словам, турецкая сторона делала все возможное для продления черноморской инициативы.

«Эта инициатива, которой скоро исполнился бы год, с этого момента вошла в историю как дипломатическая победа. В рамках инициативы было поставлено более 33 миллионов тонн продукции. Благодаря ей был предотвращен продовольственный кризис во многих беднейших странах», — заявил президент Турции в Стамбуле.

Россия в понедельник, 17 июля, официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки. Затем посольство РФ в Минске передало Киеву соответствующую ноту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что последнее судно с грузом в рамках зерновой сделки вышло утром 16 июля из порта Одессы. На его борту — 15,3 тонны рапса и 23,5 тысячи тонн кукурузы, которые должны прибыть в Нидерланды.