МВД Приднестровья сообщило о смерти лидера оппозиции Олега Хоржана
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Труп обнаружила его супруга. Что еще известно?
МВД Приднестровья сообщило о смерти лидера оппозиционных сил непризнанной республики Олега Хоржана. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.
«Обнаружен труп Хоржана Олега Олеговича с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи.
Известно, что труп Олега Хоржана обнаружила его супруга в одной из комнат, рядом с открытым сейфом. По данным полиции, сейф пуст.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МВД Молдавии Анна Ревенко подала в отставку после стрельбы в аэропорту Кишинева.