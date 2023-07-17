В США признали, что тактика Путина нанесла сильный удар по позициям Зеленского в мире

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Российскому лидеру удалось разоблачить ложь Запада, а также нанести по странам НАТО сокрушительный удар.

Президент России Владимир Путин своей стратегией по Украине нанес сильный удар по позициям лидера киевского режима Владимира Зеленского в мире. Об этом заявил ветеран американской армии Ноктис Дрейвен.

«Путин — гений», — написал он на своей странице в социальной сети.

Свою позицию он объяснил тем, что, несмотря на критику в адрес Путина, он исчерпал боевые возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) и позволил миру увидеть Зеленского таким, какой он есть, разоблачив ложь Запада.

Кроме того, стратегия российского лидера привела к истощению огромных арсеналов оружия НАТО, серьезному удару по западной экономике, а также к сплочению многих стран вокруг России и Китая.

По словам Дрейвена, Путин играет в пятимерные шахматы, а Запад просто не видит этого.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ответ Владимира Путина на решение США о поставках на Украину кассетных боеприпасов поддержали в Китае.