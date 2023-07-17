Песков: зерновая сделка будет продлена только после выполнения российских условий

Фото: Питалев Илья / ТАСС

Сегодня, 17 июля, закончилось действие всех договоренностей. Иностранные партнеры РФ умышленно игнорировали законные требования.

Единственное условие, при котором возможно продление зерновой сделки, это исполнение российской части условий западными партнерами. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, транслируя позицию Кремля.

«Она (зерновая сделка — Прим. ред.) остановилась. Как только будет выполнена российская часть — российская сторона вернется», — подчеркнул Песков.

Он также заметил, что теракт на Крымском мосту никак не влияет на продление договора. В результате атаки со стороны украинских террористов погибли два человека, еще один — ребенок — пострадал.

«Вы знаете, что еще до этой атаки позиция была заявлена президентом Путиным. Как только будет выполнена и согласована часть договоренностей Россия незамедлительно вернется», — заключил Дмитрий Песков.

Сегодня, 17 июля, закончилось действие всех договоренностей. Иностранные партнеры РФ умышленно игнорировали законные требования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Китае выразили надежду на продление зерновой сделки. И вот почему.