«В полном объеме»: Китай выразил надежду на продление зерновой сделки

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Последнее судно с рапсом и кукурузой вышло из порта Одессы утром 16 июля.

Китай надеется, что зерновая сделка, срок которой истекает 17 июля, будет и дальше осуществляться в полном объеме. Об этом заявила официальный представитель МИД Мао Нин.

«Китай <…> готов теснее взаимодействовать со всеми сторонами для достижения договоренностей по обеспечению мировой продовольственной безопасности», — сказала она в ходе брифинга.

Последнее судно с грузом в рамках зерновой сделки вышло утром 16 июля из порта Одессы. На его борту — 15,3 тонны рапса и 23,5 тысячи тонн кукурузы, которые должны прибыть в Нидерланды. Между тем 17 июля срок соглашения, заключенного между Россией, Украиной, ООН и странами Запада, подходит к концу. Однако оно так и не начало действовать в полную силу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой отметил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений до сих пор не выполнены.