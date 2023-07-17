Долго планировали? Связан ли теракт на Крымском мосту с прекращением зерновой сделки

Политолог Светов: атака на Крымский мост не повлияет на решение Путина об отмене зерновой сделки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; личный архив Юрия Светова; ruptly.tv; 5-tv.ru

Сработает ли шантаж России для продления договора, в котором остальные стороны не выполняют свои обязательства?

Теракт на Крымском мосту не повлияет на решение российской власти по зерновой сделке — продления не будет. Таким мнением с 5-tv.ru поделился политолог Юрий Светов.

«Нельзя исключать того, что они (киевский режим — Прим. ред.) приурочили к сегодняшнему дню эту акцию (теракт — Прим. ред.), хотя для них Крымский мост сам по себе — символ присоединения. Они пытаются разорвать эту пуповину», — заявил эксперт.

По его мнению, решение по зерновой сделке Владимир Путин принял безотносительно к этому дню. Ранее российский лидер допускал, что сделку можно приостановить, пока не будут выполнены все условия РФ, на что последовала реакция Запада в виде агрессии, осуждения и угроз.

«Мои надежды, что мы не продлим сделку, и это с атакой не будет связано. За ней последует тот ответ, который был после первого взрыва на Крымском мосту, когда начались удары по критической инфраструктуре Украины», — отметил Светов.

17 июля завершается срок действия зерновой сделки. Соглашение, заключенное между Россией, Украиной, ООН и странами Запада, так и не начало действовать в полную силу. Москва обеспечила свою часть договоренностей — беспрепятственный вывоз украинского зерна из черноморских портов.

Однако в обмен так и не получила обещанного — свободного доступа российских удобрений на мировой рынок.

Ранее 5-tv.ru писал, что главная цель зерновой сделки, по мнению президента России, так и не была достигнута.