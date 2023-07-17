Грузовые автоперевозки резко подорожали в России

«Ъ»: в РФ резко подорожали грузовые перевозки на 38%

Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Maeterlinck

Несмотря на это, растет и спрос. С чем связана такая ситуация?

В России резко подорожали грузовые автоперевозки — на фоне увеличения спроса рост стоимости за полгода составил 38%. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Кроме того, по внутренним популярным направлениям рост спроса составил 61%, а на международных — 30%.

«Ожидается, что третий квартал будет спокойным. Но в четвертом квартале ставки могут увеличиться на 10–15% из-за роста спроса в преддверии новогодних праздников», — добавил руководитель профильного направления Noytech Supply Chain Solutions Иван Головко.

Между тем эксперты связывают такую ситуацию с ускорением процессов импортозамещения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по информации Центробанка России, годовая инфляция в стране будет и дальше ускоряться в ближайшие месяцы.