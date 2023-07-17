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В результате трагедии погибли два человека. Еще один получил серьезные травмы.

Уголовное дело возбудили после теракта на Крымском мосту. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

За ликвидацию последствий инцидента ответственна правительственная комиссия под руководством Марата Хуснуллина.

«Все признаки»: Захарова назвала причастных к атаке на Крымский мост

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последствий ЧП на Крымском мосту. В этот момент по дороге ехала машина, в которой находилась семья — мама, папа и их общая дочь. Девочке удалось выжить — она попала в больницу с тяжелыми травмами. Родители несовершеннолетней, к сожалению, скончались на месте.