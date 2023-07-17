В НАК заявили, что на Крымский мост совершена террористическая атака

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

На Крымский мост совершена террористическая атака, по факту которой возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Там уточнили, что атаку совершил киевский режим с использованием двух беспилотных надводных аппаратов.

«В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста <...>. На месте происшествия работают экстренные службы. Правоохранительными органами проводятся необходимые оперативные и следственные действия», — говорится в сообщении.

О чрезвычайном происшествии на Крымском мосту утром в понедельник, 17 июля, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, произошло повреждение в районе 145-й опоры, из-за чего движение по мосту полностью закрыли. Местных жителей и туристов попросили не приближаться к территории, где произошло ЧП.

Также известно, что в результате случившегося погибла семейная пара. Вместе с ними в машине находилась их дочь — она выжила, с ней работают психологи и медики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крымские отельеры готовы пойти на встречу оставшимся в регионе туристам после происшествия на Крымском мосту.