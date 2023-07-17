Туристам готовы безвозмездно продлевать проживание в Крыму после ЧП на мосту

Фото: www.globallookpress.com / Paco Freire

Из-за происшествия было приостановлено движение поездов, автомобилей и автобусов. Какая обстановка там сейчас?

Крымские отельеры готовы пойти на встречу оставшимся в регионе туристам после происшествия на Крымском мосту. Об этом ТАСС сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

«Если у туристов закончились средства или нет возможности продлеваться, я думаю, что там все будет оказано им на безвозмездной основе», — уточнил он.

Путешественников также не будут штрафовать, если они опоздают на заселение. Между тем туристам рекомендуется обратиться в туристические компании и подобрать альтернативные варианты отдыха, например можно отправиться в Анапу или Геленджик.

О чрезвычайном происшествии на Крымском мосту утром в понедельник, 17 июля, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, произошло повреждение в районе 145-й опоры, из-за чего движение по мосту полностью закрыли. Также местных жителей и туристов попросили не приближаться к территории, где произошло ЧП.

Раннее 5-tv.ru сообщал, что движение поездов после происшествия на Крымском мосту возобновлено.