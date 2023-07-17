Движение поездов после ЧП на Крымском мосту возобновлено

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

В регионе принимаются все меры, чтобы ввести составы в привычный график осуществления перевозок.

Движение поездов после происшествия на Крымском мосту возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале Минтранса России.

Отмечается, что принимаются все меры для возобновления обычного графика движения.



«Первый поезд № 178 „Симферополь — Москва“, отправившийся со станции Керчь Южная — Новый парк в 08:34, проследовал по Крымскому мосту», — говорится в сообщении.

Также власти сообщили о возобновлении автобусного движения из Крыма.

О чрезвычайном происшествии на Крымском мосту утром в понедельник, 17 июля, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, произошло повреждение в районе 145-й опоры, из-за чего движение по мосту полностью закрыли. Также местных жителей и туристов попросили не приближаться к территории, где произошло ЧП.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последствий ЧП на Крымском мосту.