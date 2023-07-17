Фото: Instagram* / danaya_prigozhina

Блогер уже давно не скрывает от подписчиков внешность своего малыша.

Даная Пригожина поделилась редким кадром в своем личном блоге — фотографией подросшего сына. Поводом стал знаменательный для ребенка день — ему исполнилось 11 месяцев.

«Я не верю, что Даниэлю через месяц целый год! Присматриваем ему первый автомобиль», — написала счастливая мама в соцсетях.

Блогер уже давно не скрывает от подписчиков внешность своего малыша. После крещения Даная опубликовала фото сына Даниэля, которого летом родила от супруга Евгения.

Дочь Иосифа Пригожина показала его внука. Фото: Instagram* / danaya_prigozhina

Даная всегда имела крупное телосложение, из-за чего в детстве не раз подвергалась травле. В результате однажды она приобрела китайские таблетки. Поначалу препарат давал хороший результат, но вскоре блогер поняла, что в таблетках содержались некие вредные вещества. Поправить здоровье после таблеток она смогла лишь через несколько лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что внук Иосифа Пригожина радует дедушку и родителей своими первыми успехами.

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