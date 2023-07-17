Туристку убило молнией в горах Красноярского края

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Все произошло в Ермаковском районе.

Туристку убило молнией во время подъема на горный пик Звездный на юге Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Уточняется, что все произошло в Ермаковском районе. Туристическая группа из 14 человек совершала поход в горах пригородного парка «Ергаки». Когда они начали подъем на пик Звездный, погода на высоте 400 метров сильно ухудшилась. В небе раздался гром — молнией ударило женщину, она скончалась. Травмы также получили двое мужчин.

В настоящее время на место направлена группа спасателей и следователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подросток погиб после удара молнии в лесном массиве Болотнинского района Новосибирской области.