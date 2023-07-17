Снайперскую винтовку для новичков «Зверобой» начали производить в России

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В чем преимущество нового оружия?

В России стартовало производство новой самозарядной снайперской винтовки «Зверобой» калибра 375 Cheytac (10,3×77 миллиметров). Об этом сообщил глава предприятия-разработчика этого оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев, отметив, что производство стартовало раньше срока.

В беседе с РИА Новости он рассказал о преимуществах нового оружия.

«Преимущество этой винтовки в том, что при кучности стрельбы 0,5 угловой минуты она даст возможность поражать цели на дальностях в два и более километров менее подготовленными стрелками за счет возможности производства быстрого повторного выстрела», — отметил Лобаев.

Также добавляется, что запуск производства стал возможен благодаря выпуску патронов калибра Cheytac, полностью состоящих из отечественных комплектующих.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по информации «Ростеха», объемы производимых гиперзвуковых комплексов «Кинжал» покрывают нужды Минобороны РФ.