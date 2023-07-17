Знаковые места: в России появился новый национальный туристический маршрут
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Петропавловская крепость попала в новый национальный туристический маршрут
Фото, видео: Киташов Роман / ТАСС; 5-tv.ru
Теперь у россиян на выбор — более 40 направлений, а в будущем их географию планируют расширять.
Петропавловская крепость и другие знаковые места Петербурга попали в новый национальный туристический маршрут. Благодаря этому Северная столица сможет получить грант на развитие туризма.
В программу поездок по таким маршрутам входят проживание в гостинице, питание и экскурсии. Приобрести путевки можно у туроператоров.
Помимо Петербурга, в список также попали Дагестан, Свердловская и Нижегородская области. Теперь у россиян на выбор — более 40 национальных маршрутов, и в будущем их географию планируют расширять.