Разрушена дорога и две жизни: кадры последствий ЧП на Крымском мосту

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; ВКонтакте / Алексей Виноградов / alexeyvinogradov76; 5-tv.ru

В результате инцидента погибли двое мирных граждан, а движение по мосту закрыли из-за повреждений.

Появились кадры последствий ЧП на Крымском мосту, произошедшей ранним утром 17 июля. На кадрах видно, что от инцидента пострадало в основном дорожное полотно на 146-й км трассы А-290 «Новороссийск — Керчь». Разрушены несколько пролетов, уровень ущерба оценивают специалисты.

В результате происшествия есть погибшие — семейная пара из Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил их гибель. Также пострадала несовершеннолетняя девочка, которую удалось доставить в больницу.

О чрезвычайном происшествии на Крымском мосту сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, произошло повреждение в районе 145-й опоры, из-за чего движение по мосту полностью закрыли. Также местных жителей и туристов попросили не приближаться к территории, где произошло ЧП.

Фото: Из открытых источников Фото: Из открытых источников Фото: Из открытых источников Фото: Из открытых источников

Недавно Украина признала совершение теракта на Крымскому мосту в прошлом году.

Подрыв произошел 8 октября 2022 года: тогда подорвался проезжавший грузовик, в результате чего обрушились два автомобильных пролета и воспламенились семь топливных цистерн проезжавшего поезда. Это привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Погибли четыре человека.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о девочке, пострадавшей в ЧП на Крымском мосту.