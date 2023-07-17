Шеф-повар Емельяненко показал новый способ приготовления яиц на завтрак
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ingo Kuzia; YouTube / Шеф-повар Василий Емельяненко
Это простой рецепт, где можно использовать любые наполнители. А вы уже попробовали?
Шеф-повар Василий Емельяненко показал новый способ готовить яичницу на завтрак. Видеорецепт он опубликовал на своем YouTube-канале.
Ингредиенты
- Кусочки хлеба — три штуки;
- Куриные яйца — три штуки;
- Сливочное масло — 50 граммов;
- Растительное масло — капля;
- Зеленый лук — две веточки;
- Креветки — пару штук;
- Сливочный сыр — десять граммов,
- Соль — по вкусу.
- Перец — по вкусу.
Способ приготовления
Для начала нужно вырезать мякоть из кусочков хлеба. На разогретую сковороду добавить небольшой кусок сливочного масла и обжарить вырезанную хлебную мякоть до хрустящей корочки с обеих сторон. После обжарки переложить на бумажнее полотенце, чтобы исключить запотевания и размокания хлеба.
Теперь нужно взять небольшие мисочки и смазать их края растительным маслом, а затем поместить в них отделенные от белка желтки. Белки можно смешать в одной емкости, посолить и поперчить их, дополнительно добавив зеленый лук, укроп, петрушку, кинзу.
Кладем кусочек сливочного масла на сковороду и обжариваем что-нибудь самое любимое: ветчину, бекон, креветки, устрицы, фарш, остатки котлет и прочее. Затем обжариваем хлебные корочки, лишенные ранее мякиша. Внутрь их добавляем самое любимое и белки. На время жарки накрываем сковороду сверху фольгой.
Далее берем любой сливочный сыр и смазываем гренки. Также можно нарезать ленточки из огурцов овощечисткой и выложить их на сливочный сыр. Затем снимаем сковороду с огня и выкладываем белки в хлебных корочках на тарелку. Осталось только вложить в каждый бутерброд сырой желток. Приятного аппетита!
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