Выжила чудом: что известно о девочке, пострадавшей в ЧП на Крымском мосту

Пострадавшую в ЧП на Крымском мосту девочку доставили в больницу, она в реанимации

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Несовершеннолетняя отправлялась на отдых вместе с родителями, когда произошло страшное.

Ребенок, пострадавший в результате ЧП на Крымском мосту, находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По предварительным данным, у несовершеннолетней девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас за жизнь пострадавшего ребенка борются врачи. Источник сообщил, что прогноз положительный.

Также в результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека, предположительно, из Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что это были родители пострадавшей девочки.

О чрезвычайном происшествии на Крымском мосту сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, произошло повреждение в районе 145-й опоры, из-за чего движение по мосту полностью закрыли. Также местных жителей и туристов попросили не приближаться к территории, где произошло ЧП.

8 октября 2022 года Крымский мост был поврежден в результате теракта. Там взорвался грузовик со взрывчаткой: был уничтожен один из пролетов автомобильного моста и поврежден железнодорожный мост.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на пролетах Крымского моста повреждено дорожное полотно.