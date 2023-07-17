Минздрав: несовершеннолетний ребенок пострадал в ЧП на Крымском мосту

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Об этом сообщает Министерство здравоохранения Краснодарского края.

Несовершеннолетний ребенок пострадал в ЧП на Крымском мосту утром 17 июля. Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения Краснодарского края.

В данный момент речь идет о диагнозе в виде закрытой черепно-мозговой травмы. Несовершеннолетний находится в состоянии средней тяжести.

В связи с чрезвычайном происшествии на Крымском мосту выехала специально созданная группа СК РФ вместе со своим руководством. В данный момент известно, что на пролетах Крымского моста повреждено дорожное полотно, сами опоры не повреждены.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в результате ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края на Крымском мосту остановлено движение.