На пролетах Крымского моста повреждено дорожное полотно

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Обследование моста продолжается.

На пролетах Крымского моста имеется повреждение дорожного полотна. Об этом сообщает Министерство транспорта. Продолжаются работы по обследованию моста.

Конструкции пролетов находятся на своих опорах, сами опоры не повреждены.

В связи с приостановлением движения по Крымскому мосту в результате ЧП для водителей доступно передвижение по наземному маршруту по новым регионам России.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в результате ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края на Крымском мосту остановлено движение. По словам Главы Республики Крым Сергея Аксенова, все экстренные службы и правоохранительные органы работают на месте.