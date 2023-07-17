Кровавая дата: 105 лет со дня расстрела императора Николая II и его семьи

105 лет со дня расстрела императора Николая II и его семьи

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

В июле, 17-го числа, не стало Царской семьи, а также ее преданных слуг. В громкой истории по сей день масса неизвестных.

У храма на Крови в Екатеринбурге этой ночью собрались тысячи паломников. Верующие со всей России приехали, чтобы почтить память семьи последнего императора Николая II.

Незадолго до полуночи здесь началась Божественная литургия предваряющая Крестный ход. Посвящен он трагической дате. Ровно 105 лет назад на этом месте в доме Ипатьева расстреляли царскую семью. Колонна выдвинулась в сторону монастыря у Ганиной ямы — бывшего рудника, куда были сброшены тела.

Запланированы памятные мероприятия и в Петербурге, где в 1998 году были похоронены члены последней царской семьи. В полдень будет дан выстрел из сигнального орудия Петропавловской крепости. А в Екатерининском пределе, где находится могила Николая II и его семьи, пройдет царственный молебен и церемония возложения цветов.