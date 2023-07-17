Карьера с риском для жизни: россиянин пропал без вести, отправившись работать в Сирию

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Не исключено, что мужчину могли похитить местные боевики. Родители молят о помощи.

Родители россиянина Константина Башарова уже несколько месяцев пытаются разыскать своего сына, который исчез в Сирии. Судя по всему, его похитили местные боевики.

Мужчина работал на одном из нефтяных предприятий, связанных с Евгением Пригожиным и, как выяснилось, на помощь от работодателя с поисками сына пожилым людям рассчитывать не приходится. Подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Наталии Графчиковой.