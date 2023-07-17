Время вышло: какая судьба ждет зерновую сделку

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Зарубежные партнеры России неоднократно нарушали условия контракта. Работать в ущерб более невозможно. Примут ли на Западе верное решение?

Сегодня завершается срок действия зерновой сделки. Соглашение, заключенное между Россией, Украиной, ООН и странами Запада, так и не начало действовать в полную силу. Москва обеспечила свою часть договоренностей — беспрепятственный вывоз украинского зерна из черноморских портов.

Однако в обмен так и не получила обещанного — свободного доступа российских удобрений на мировой рынок. О перспективах черноморской инициативы расскажет корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.