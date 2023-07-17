Под водой скрылись улицы: режим ЧС ввели в Саратовской области из-за ливней

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Десятки человек остались без крыши над головой.

Режим ЧС ввели в Саратовской области после ливней из-за циклона, который накрыл регион в выходные. Затоплено целое село, под водой скрылись улицы, от стихии пострадали жители сотен домов.

Десятки человек остались без крыши над головой. Людей из зоны бедствия вывезли на лодках. Некоторые остановились в пункте временного размещения, а большинство отправились к родственникам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Индии 15 российских туристов оказались заблокированы в горах из-за наводнений. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов — мощные потоки воды обрушились на населенные пункты, снося целые дома.