«Я ничего не боюсь»: Волочкова пожаловалась на «ушат грязи» от хейтеров и СМИ

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Балерина не считает проблемой сплетни и пересуды. Но кое-что ее все-таки беспокоит.

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что многочисленные хейтеры в прессе и социальных сетях не в силах сломить ее, критику и оскорбительные комментарии заслуженная артистка РФ переносит легко, а потому не пытается оправдываться перед публикой. В рамках VK Fest 2023 в столичном Парке Горького танцовщица откровенно призналась журналистам, что ни на кого не держит зла, хотя и от них натерпелась.

Волочкова называет себя искренним человеком, живущим открыто и ничего не скрывая от поклонников. Именно за это, настаивает балерина, ее очень ценят и уважают близкие люди. Узкий круг этих людей готов принимать артистку любой — ее лучшие и худшие проявления. Но пресса не прощает оплошностей, а если нечего написать, с легкостью жонглирует фактами, преподнося их в нужном, порой весьма неприглядном свете.

«Когда они все переворачивают, и все мои достоинства превращают в недостатки, а недостатки превращают в достояние общественности — это совсем другая вещь. Но это уже на совести и благородстве или отсутствии этих качеств представителей СМИ. Но я ничего не боюсь, потому что больше грязи, чем на меня, уже не налито ни на кого. Я настолько в жизни достигла многого, что мне не в чем оправдываться, я в этом абсолютно не нуждаюсь», — сказала Волочкова.

Бывшая прима Большого театра несколько раз повторила, что каждый раз выходя в свет предстает перед аудиторией без прикрас — как есть. И мнения ненавистников ее при этом нисколько не интересуют. Главное, чтобы не разочаровывались самые близкие и родные. Потому что, подчеркнула звезда, именно они первыми окажутся рядом в трудной ситуации, дадут мудрый совет и защитят от любой опасности.

Одна из популярных сплетен про Волочкову — о ее пагубном пристрастии к спиртному. В сети опубликованы видео с вялой речью танцовщицы и ее резкие высказывания, а также споры в разных ситуациях, наблюдая за которыми, зрители могут предположить, что она не совсем трезва. Артистка не раз говорила, что сама в состоянии решить, сколько и как часто ей выпивать, однако недавно удивила фанатов внезапной сменой курса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анастасия Волочкова отказалась от игристого и чем придумала его заменять в безалкогольные будни.