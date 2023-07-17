Остановлено движение на Крымском мосту
Дарья Евстрахина 185 0
Эксклюзив
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
На месте работают правоохранительные органы и экстренные службы.
На Крымском мосту остановлено движение в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края из-за чрезвычайного происшествия. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале утром 17 июля.
В данный момент на месте работают все ответственные службы, а также правоохранительные органы. Аксенов проговорил с министром транспорта РФ Виталием Савельевым, принимаются все необходимые меры для восстановления ситуации.