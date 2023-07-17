Движемся к победе! Лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Российские силы продолжают спецоперацию с февраля прошлого года, с каждым днем все дальше оттесняя украинских боевиков от Донбасса.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Артиллерия российских бойцов вместе с бравыми десантниками не дает закрепиться украинским нацистам на левом берегу Днепра. Наши солдаты смело ведут борьбу расчетами гаубиц «Гиацинт-Б», попадая точно в цель по огневым позициям боевиков. Российская армия вовремя проводит разведку в воздухе и вскрывает замаскированные позиции ВСУ, через несколько секунд открывает огонь. задача выполнена, снаряды попали точно в цель.

А на ореховском направлении подразделения украинских националистов несколько суток подряд пытаются прорвать линию обороны в зоне ответственности 42-й мотострелковой дивизии Южного военного округа. Но все это безуспешно — российская артиллерия беспрерывно уничтожает бронетехнику — начиная от «Леопардов», заканчивая БМП Bradley.