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Российские журналисты смогли донести до международного сообщества правду о том, что происходит на Украине на самом деле.

Ошеломительный успех, которого достигли российские средства массовой информации (СМИ) в освещении происходящих событий на Украине, заставил Запад совершить попытку покушения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян. Об этом сообщил заместитель министра информации правительства национального спасения, сформированного йеменскими хуситами, Фахми аль-Юсефи в интервью РИА Новости.

По его словам, российский успех полностью доказывает неудачу Запада в попытках сфальсифицировать факты в СМИ, что влечет за собой провал на территории боевых действий. Однозначно — Запад против российских журналистов оказался слаб.

Это также говорит еще об одном факте — журналистам из России удалось донести до международного сообщества правду о том, что происходит на Украине на самом деле.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что заявили о покушении на Симоньян в офисе Зеленского.