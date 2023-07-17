Опять женится? Сын Рыбина и Сенчуковой поймал подвязку на свадьбе

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Новой избраннице Василия Рыбина достался букет невесты, девушка была в восторге. Но не забыла ли она, что в первом браке молодой человек не выдержал и года?

Сын музыкантов Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина Василий счастлив в новых отношениях, и все указывает на скорую свадьбу. Вторую на счету 24-летнего парня. В прошлом году он уже отвел в ЗАГС избранницу, с которой встречался десять лет, но пара не отметила даже первую годовщину, развелась по неизвестным причинам. Вскоре юноша показал публике новую пассию — 19-летнюю Валерию, мастера по бровям.

Расставшиеся супруги не высказываются публично о произошедшем, по слухам, Василий без памяти влюбился и оставил жену ради юной блондинки. Стоит отметить, дам Рыбин выбирает исключительно из сферы красоты. Так, его бывшая супруга Дарья Алябьева, окончила медицинский колледж и открыла свой косметологический кабинет. Знаменитая свекровь регулярно бывала в нем на процедурах.

Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рфбина Василий. Instagram* / basil_r_official

А новой свадьбы публика ждет неслучайно. На свадьбе друзей Василий и Валерия сорвали джек-пот. Девушка поймала букет невесты, а парень — подвязку. Счастливая бровистка тут же похвасталась этим в социальных сетях и опубликовала видео со страстным поцелуем с возлюбленным. Никак замуж собралась? Впрочем, Наталья Сенчукова прежде заявляла, что ее сын не станет спешить со вторым браком, хотя с родителями даму сердца уже познакомил.

Что касается бывшей жены, она на мирное расставание не намекала. Наоборот, выразила недовольство тем, что Рыбин со скоростью света бросился в новые отношения. Подруга Алябьевой прокомментировала видео в соцсетях, удивляясь, как Василий мог променять «шикарную и породистую» супругу на «малолетку-бровистку». За что получила от Дарьи благодарность.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение Натальи Сенчуковой о бурной личной жизни ее сына.

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