Актриса Ксения Алферова высказалась об уехавших из России артистах

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Вместе с супругом Егором Бероевым артистка поддерживает российскую спецоперацию на Украине и не боится проявлять патриотическую позицию.

Актриса и телеведущая Ксения Алферова заявила, что не понимает коллег-артистов, уехавших из России после начала спецоперации на Украине. В интервью изданию aif.ru в рамках международного кинофестиваля «В кругу семьи», который состоялся в Ярославле, она подчеркнула, что с самого начала конфликта придерживается патриотической позиции и выступает за решения руководства страны.

Во всем ее поддерживает супруг Егор Бероев. Примечательно, что прежде, когда в мире бушевала коронавирусная инфекция, актер публично выступал против вакцинации. Тот факт, что сегодня он солидарен с государственной политикой, пожалуй, говорит о честности, так как свое несогласие с властями артист раньше не замалчивал. Алферова же утверждает, что не видит для себя вариантов кроме одного — быть дома и поддерживать Родину в трудный момент.

«Мне главное, чтобы я могла смотреть на себя в зеркало и в глаза своему ребенку без угрызений совести. Я знаю, какую страну хочу для своего ребенка», — сказала актриса.

В прежних интервью семейная пара звезд не раз обсуждала эмигрировавших коллег. Оба отмечали, что в нынешней ситуации беглецы вовсе не похожи на тех, кто покидал дом после 1917 года. Бероев, в частности, заявил, что этим людям наверняка не хватит смелости вернуться и повторить свою критику в адрес России. Все, что они могут, это поливать ее грязью за рубежом.

Фестиваль «В кругу семьи», на котором побывали Алферова и ее муж, а также многие другие отечественные знаменитости, посвящен традиционным семейным ценностям. Именно их продвигали в своих фильмах представители стран-участниц. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошло мероприятие и какие они — современные картины для детей и их родителей.