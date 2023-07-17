«Мы не должны были этого делать»: Денис Дорохов о поцелуе с Ольгой Бузовой

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Знаменитый комик женат. Что теперь будет с браком звезды?

В одном из выпусков популярного телешоу комик Денис Дорохов играл забавный этюд вместе с актрисой и певицей Ольгой Бузовой. По сюжету Ольга играла девушку, которая пытается соблазнить в ресторане официанта. Комик признался в эфире одного из федеральных телеканалов, что никакого поцелуя не должно было быть и в помине.

«Бузова сама подставилась. Мы репетировали и не должны были целоваться. Мы репетировали, что она приблизится, но не сильно, а она уже, смотрю, зона невозврата, она уже в мою солнечную систему залетает. А там даже видно по глазам, как у меня мысль появляется. Думаю, ну а почему нет», — просто заявил Денис.

Жена, к счастью, не стала устраивать сцен ревности и ругаться с юмористом. После тех съемок они вместе поехали в отпуск, потому что в настоящей любви нет места для беспочвенных скандалов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Ольга Бузова обратилась к своим будущим ухажерам.