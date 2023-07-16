Школьники из Донбасса стали зрителями гонок на автодроме «Игора Драйв»

Фото, видео: drive-igora.ru; 5-tv.ru

Поездка стала возможна благодаря подарку благотворительного фонда помощи детям Донбасса, созданному банком «РОССИЯ».

Учащиеся образовательных учреждений республик Донбасса посетили экскурсию на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области. Поездка стала возможной благодаря благотворительному фонду помощи детям Донбасса, созданному банком «РОССИЯ».

16 июля группа из 107 детей прибыла на автодром. Они своими глазами увидели все достопримечательности — и спортивные боксы, и первый отечественный гиперкар, который был создан специально для дрифт-соревнований. Но самым приятным развлечением стала гонка состоявшаяся в рамках второго этапа Кубка Санкт-Петербурга по ралли-кроссу.

«В целом, очень отлично, я даже не ожидал, что такое будет. Мне очень нравится! Соперничество между ними, как они заходят в поворот… Это очень круто!», — поделился восторгом Денис Бертенев.

Генеральный директор благотворительного фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева подчеркнула, что подобные мероприятия для детей из Донбасса фонд организовывает уже не в первый раз.

«Мы пригласили от имени благотворительного фонда помощи детям Донбасса очередную смену детей, которые приехали из регионов Донбасса в Санкт-Петербург на летние каникулы. Мы пригласили их посетить автодром. Этим летом у нас целая серия таких мероприятий, поскольку в первые приезды детей мы еще отмечали, что им очень нравится эта гоночная тема, это все для них в новинку, новый опыт, новые лица», — отметила она.

Директор также сообщила, что они решили продолжить серию таких встреч и приглашений, и вот очередной отряд пригласили, чтобы они приняли участие в двух важных гонках. В данный момент на автодроме проходит этап чемпионата России по шоссейно-кольцевым мотогонкам и кубок Санкт-Петербурга по ралли-кроссу. Конечно, реакция детей — бесценна, им очень нравится.

Программа для детей получилась очень интересной и насыщенной — помимо того, что они своими глазами увидят гонки, ребятам также получится познакомиться с работой автодрома изнутри — посмотреть на боксы команд, как работают механики, размещаются команды, как готовят технику к заездам. Кристина Федосеева отметила, что это очень интересно, также у детей будет возможность познакомиться с целой коллекцией ретро-автомобилей.

«Очень классно здесь. Много эмоций — шок, радость, счастье. Я ни разу на таком не была, это масштабное мероприятие. Покормили вкусно. Только очень страшно за них, что они разобьются», — поделилась Виктория Бутова.

«Машины — да, красивые очень, мне понравились очень, мне понравились сами гонки, это было красиво — как они проходили, вообще красота», — рассказал Максим Жуков.

Автодром «Игора Драйв» — это уникальный проект, объединяющий технические виды спорта и развлечения. На территории около 100 га в 54 км от Санкт-Петербурга расположены 10 трасс для авто- и мотоспорта и комплекс сооружений, построенных с использованием самых передовых технологий в соответствии со всеми мировыми стандартами.