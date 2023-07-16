В Крыму приостановили работу Керченской паромной переправы

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До этого ее работу прекращали 9 июля из-за непогоды.

Работу Керченской паромной переправы вечером 16 июля приостановили. Об этом сообщило главное управление МЧС по Крыму.

Причины и сроки возобновления работы переправы не уточняются. До этого ее функционирование приостанавливали 9 июля. Тогда причиной стали неблагоприятные погодные условия.

Паромная переправа в Керчи используется для транзита грузового транспорта, так как его движение по Крымскому мосту запрещено после теракта 8 октября 2022 года.

Количество пробок на подъезде к Крымском мосту резко увеличилось 1 июля в результате установления дополнительных пунктов досмотра для обеспечения безопасности на полуострове. Третьего июля колонна из машин растянулась на 13 километров. Волонтеры и спасательные службы предоставляли водителям и пассажирам воду, а также оказывали необходимую помощь.

7 июля к перевозке машины на Керченской переправе привлекли большой десантный корабль, предоставленный специально для этой цели Министерством обороны РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на подъезде к Крымскому мосту скопилась пробка, в которой стоят более 1200 машин.