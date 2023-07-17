Полянский пообещал Западу сюрпризы на заседании СБ ООН по Украине

Фото: www.globallookpress.com / Manuel Elias/UN Photo

Западные страны намерены устроить очередное «громкое антироссийское шоу», однако у нашего государства заготовлен ответ.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский пообещал Западу сюрпризы на предстоящем заседании Совбеза организации министерского уровня по Украине.

В своем Telegram-канале дипломат отметил, что 17 июля в 22.00 по Москве в Совбезе ООН пройдет очередное обсуждение украинского кризиса по запросу британского председательства в Совете. На него Запад, по словам Полянского, намерен подтянуть «тяжелую артиллерию» в лице ряда министров иностранных дел и устроить «максимально громкое антироссийское шоу» с продолжением на следующий день в Генассамблее ООН.

«Нам тоже есть, что сказать. Будут и сюрпризы, раскрывать их здесь пока не стоит!» — заключил дипломат.

Ранее Полянский заявлял о намерении Россия снова поднять тему диверсий на «Северных потоках» в Совбезе ООН. Он подчеркнул, что страны, которые ведут расследование терактов на газопроводах, должны регулярно информировать о его ходе членов Совбеза. По словам Полянского, Москву не устраивает информация о том, что материалы дела «изучаются».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал Запад за позицию по Украине.